Reja: “L’assenza di Osimhen ha pesato. ADL? Una volta a Napoli litigai con lui”

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli è nel mio cuore. I tre mesi senza Osimhen hanno condizionato il rendimento della squadra, chissà dove si poteva arrivare con lui sempre in campo. Ha delle caratteristiche che hanno in pochi, attacca la profondità e apre spazi per gli altri, per giocatori devastanti in queste circostanze come Insigne, Lozano, Politano e Zielinski. Credo che il nigeriano possa migliorare lo stop direzionale, e in questo caso dovrebbe imparare da Zielinski. De Laurentiis? Solamente una volta ho litigato con il presidente, a differenza di quanto si dice. Fu al termine di una partita e tutti andarono a casa arrabbiati, ma poi il giorno dopo tutto si risolse”.