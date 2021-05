Gazzetta – I soldi della Champions per investire sul mercato

La qualificazione in Champions sarà fondamentale per investire sul mercato estivo.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, raggiungere questo traguardo importante significherebbe portare ben 50 milioni nelle casse azzurre: una cifra solida e congrua per pensare al nuovo allenatore e ad alcune questione relative all’attuale squadra e al Napoli che verrà. Bisognerà capire quale sarà il prossimo allenatore azzurro e soprattutto quale sarà il futuro di calciatori dal calibro di Koulibaly e Fabiàn Ruiz.

Tra le tante problematiche vi è anche quella relativa al futuro di Lorenzo Insigne, il cui rinnovo non è ancora andato in porto e che necessita una presa di posizione per capire come si evolverà la situazione. Insomma, con la Champions sarà molto più agevole formare un Napoli competitivo e in lotta per il vertice della prossima stagione di Serie .