Zaccagni, manca il sì del giocatore. Seguiti anche altri due giovani profili

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul possibile calciomercato azzurro per la prossima stagione, in particolare sul futuro di Fabian Ruiz e sugli eventuali sostituti. Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona, sembrerebbe essere sempre ad un passo dalla chiusura con gli azzurri. Manca il sì del giocatore, che potrebbe arrivare a breve, mentre l’accordo con il club c’è già. Oltre a lui, poi, Cristiano Giuntoli vuole chiudere per Charles De Ketelaere, ventenne trequartista del Brugge, per il quale il ds del Napoli stravede, così come Mannsverk, diciannovenne norvegese che gioca nella Serie B del suo paese.