Allegri al Napoli, ADL può usare la stessa strategia usata in passato

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli e Gennaro Gattuso prenderanno quasi sicuramente due strade diverse. Il divorzio tra il tecnico calabrese ed il presidente Aurelio De Laurentiis appare ormai certo e non c’è nulla che possa far pensare ad un cambio di scenario. Come accaduto più volte nelle ultime stagioni, il patron azzurro si trova a dover risolvre il rebus della panchina e, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ‘non bastano più i nomi di Italiano, Dionisi, Juric e forse neppure di Spalletti per scacciare l’ombra di Ringhio. Quello di Allegri invece sì, e viene in mente che il presidente sostituì Mazzarri e Sarri rispettivamente con Benitez e Ancelotti. Chissà se userà la stessa stretegia per tirarsi fuori dall’angolo in cui si è cacciato‘.