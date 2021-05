CorrSport – Napoli rivoluzionato con il ritorno al goal di Osimhen

Victor Osimhen è diventato un fattore in questo finale di campionato.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il ritorno al goal del nigeriano esattamente un girone dopo(datato 7 marzo contro il Bologna) ha garantito al Napoli una striscia di risultati eccellenti in questa seconda parte di stagione. Dal goal al Maradona contro il Bologna, infatti, gli azzurri hanno totalizzato ben 29 punti con l’ex Lille in campo. I dati statistici riportano ben 9 vittorie su 12 con il gigante nigeriano in campo, immagine della rivalsa del velocissimo attaccante azzurro. Anche quando non segna, difatti, contribuisce alle vittorie con il suo gioco di sponda e di assistenza per i compagni.

Un Napoli che crede e crederà sempre di più in Osimhen, con la speranza che la prossima stagione possa essere quella della consacrazione per il ragazzo di Lagos.