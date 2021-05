Lauro (Agente Verde e Tripaldelli): “Italiano al Napoli? Sa gestire una rosa ampia. Azzurri su Tripaldelli? Ecco la verità”

Luigi Lauro, procuratore, fra i tanti, di Daniele Verde e Alessandro Tripaldelli, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della stagione del Napoli.

“Napoli-Cagliari? I sardi attraversano un momento positivo, immaginavo una prestazione importante. Quando non concretizzi il risultato può scappare il pareggio. Errore Hysaj? Bisogna guardare anche da dove arriva la palla. Il suo è stato un errore tecnico, ma non ha commesso uno sbaglio solo lui”.

“Tripaldelli? Qualche club sul ragazzo c’è, ma aspettiamo e vediamo come termina la stagione il Cagliari. Napoli su di lui? Non c’è niente. Verde? Mi auguro che lo Spezia si salvi, così possono riscattarlo. Se Italiano è da Napoli? Ha dimostrato di saper gestire una rosa ampia, può giocare le sue carte anche in una grande squadra. Su che tipo di allenatore punterà De Laurentiis? Il presidente ci ha abituato ad allenatori che hanno sempre fatto bene, e Italiano potrebbe essere un profilo che sta valutando. Spalletti? Ha dimostrato di avere una sua filosofia e idee precise. Ha una personalità forte e bisogna vedere cosa potrebbe accadere nel rapporto con i giocatori e il presidente. Giuntoli? Ha altri due anni di contratto dopo questa stagione e ha la fiducia del presidente. Penso rimanga”.