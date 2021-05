L’ex calciatore di Napoli e Parma, Fabiano Santacroce, è intervenuto ai microfoni del portale parmalive.com per dire la sua sulla retrocessione dei ducali. Queste le sue parole: “Non sono assolutamente preoccupato per la retrocessione del Parma in Serie B. Questa società ha superato momenti ben peggiori e, per questo motivo, sono sicuro che si risolleveranno molto presto. Nella serie cadetta punterei sui giocatori che credono ciecamente nel progetto e nella società. La convinzione e i valori, alle volte, valgono molto di più del tasso tecnico e fisico. Inoltre, al momento, a Parma diversi calciatori guadagnano troppo per la Serie B e saranno ceduti sicuramente“.