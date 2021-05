Pedullà: “Gattuso prima scelta di Commisso! Pronto anche un rinforzo dal Napoli, vi spiego”

Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, la pista che vedrebbe Gennaro Gattuso sedere sulla panchina della Fiorentina è tutt’altro che sfumata! Infatti il patron dei viola, Rocco Commisso, vuole il calabrese a tutti i costi ed è disposto anche a fare dei cambiamenti alla rosa come richiesto proprio dall’attuale tecnico del Napoli. Al momento dunque, con l’addio quasi certo al capoluogo campano, l’ex Milan è attualmente in pole per la panchina dei toscani, superati dunque sia Juric che De Zerbi.

Il primo rinforzo chiesto dal calabrese, potrebbe essere proprio Elseid Hysaj. L’albanese non ha ancora rinnovato con il Napoli e sarebbe perfetto per un primo colpo low cost a parametro zero.