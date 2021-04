Il Napoli che affronterà il Cagliari dovrà fare molta attenzione con una squadra che non c’entra nulla con la lotta retrocessione e che viene da 3 vittorie consecutive.

In questi giorni, Gattuso sta lavorando soprattutto su un aspetto: la cattiveria, soprattutto dalla medio-lungo distanza. Il piano di Rino è chiaro: attaccare il Cagliari, per poi trovare il varco giusto, magari anche con un tiro da fuori area.

Infatti, il Napoli ha già segnato 20 goal da fuori area, mentre il Cagliari ne ha già subiti 11 da fuori area. Dunque gli azzurri dovranno sfruttare le capacità tecniche e balistiche degli uomini offensivi a disposizione.

Anche perché gli azzurri, per media tiri, sono tra i primi in Europa, e si mettono dietro delle squadre del calibro di Bayern Monaco e Manchester City, ma hanno bisogno di essere più cattivi e decisi sotto porta.