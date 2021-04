Il Mattino: ADL prepara l’assalto per tenere Gattuso! Il patron non vuole interrompere il progetto per un motivo: le ultime

Da mesi ormai si parla del possibile futuro dell’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso.

Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“Certo, le crepe sono davvero consistenti. Ma in questi giorni De Laurentiis e i suoi fedelissimi faticano ad accettare l’idea di buttare all’aria tutto, come troppe volte è stato fatto in passato, per esempio con Maurizio Sarri appena tre anni fa. Senza provare a vedere se ci sono le possibilità di accantonare i dubbi reciproci. Le cose successe sono tante, gli screzi e i rancori si sono accumulati col passare delle settimane, ma qui si parla di business e non certo di rapporti di amicizia. Dunque, nell’ottica di voler tentare di dare completezza a un progetto che ha come obiettivo quello di dare continuità alle cose che funzionano, ecco che con Gattuso verrà tentato un assalto. Con risposta non così scontata come dicono le apparenze”.