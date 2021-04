Gazzetta: Giuntoli potrebbe arrivare alla Juve come ds

La Juventus sta già preparando la rivoluzione dell’area tecnica prevista per quest’estate. Tra i possibili nomi in ottica dirigenza, da qualche giorno è spuntato anche quello di Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli.

Ne ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport:

“L’attuale amministratore delegato nerazzurro figura nella lista dei cavalli di ritorno: la rottura con Paratici è stata netta, mentre con Agnelli ha mantenuto rapporti cordiali. La permanenza di Andrea non sarebbe un ostacolo al suo ritorno, in più Marotta è molto stimato da Elkann: fu lui a sceglierlo la prima volta. Con Marotta (rimasto legato anche ad Allegri) o indipendentemente da lui potrebbe sbarcare a Torino anche Cristiano Giuntoli, al Napoli dal 2015, come diesse. Tra i candidati c’è anche Marcello Lipp i con un ruolo da direttore tecnico”