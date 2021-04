Ciccio Caputo è ancora fuori per infortunio, ma lavora per tornare in campo al più presto. L’attaccante del Sassuolo parla del rientro in un post su Instagram, dopo le tante domande che gli sono arrivate:

“Ho effettuato nei giorni scorsi una visita di controllo ad Amburgo. La situazione è nettamente migliorata, a breve sarò pronto per tornare in campo! Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di sostegno ricevuti”.