Ventura: “Mertens è imprescindibile, Insigne deve rinnovare!”

Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Osimhen? Giocatore di grandi potenzialità, inizio incoraggiante, ma non si può fare a meno di uno come Mertens. Non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità. Insigne? È, attualmente, il miglior giocatore italiano. Una crescita costante, giornata dopo giornata, al di là dei gol. Sono le prestazioni che dimostrano il suo valore. Non c’è nemmeno più bisogno di elogiarlo, ciò che fa è sotto gli occhi di tutti. Il suo rinnovo? Chi ha un giocatore così dovrebbe tenerlo!”