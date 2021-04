Chiambretti: “Due giocatori nel Napoli sono insostituibili. Non capisco perché Gattuso debba andar via”

Piero Chiambretti, conduttore di Tiki Taka, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Torino-Napoli? Sarà un big match per gli azzurri e ‘small match’ per i granata. La squadra vista ieri sera con la Lazio sembra due Atalanta messe insieme. I problemi del Napoli, invece, sono legati ad Osimhen: il ragazzo è partito con la fiducia di tutti per poi subire diversi infortuni che lo hanno tenuto distante dal campo. Ovviamente gli infortuni di Mertens e Koulibaly hanno avuto lo stesso peso. Quest’ultimi sono imprescindibili. Non sono sicuro nemmeno della notizia di Gattuso alla Fiorentina, molto dipenderà dalla posizione del Napoli al termine del campionato. Se si dovesse qualificare in Champions, magari con la garanzia di innesti importanti, perché dovrebbe andare via? I risultati mettono d’accordo tutti. Rino è tutto tranne che un allenatore tradizionale, non ha solo la ‘garra’”.