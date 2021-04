De Luca: “Riaprire i ristoranti la sera, ma niente movida”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nella sua diretta del venerdì, tratta alcuni temi riguardanti la situazione del Coronavirus in Campania, tra riaperture e vaccinazioni:

“Se torniamo in zona arancione, da lunedì le scuole superiori andranno in presenza al 50%. Di conseguenza, non sarebbe un dovere vaccinare prima il trasporto pubblico? Vanno anche anticipati i tempi per garantire la sicurezza del comparto turistico. Di questo passo, a fine estate si può dire di aver compiuto correttamente l’operazione, ma il paziente è morto, ovvero il comparto turistico”.

“Questo vale anche per il settore della ristorazione. Nessuno parla della movida. Il problema non sono i ristoranti aperti. La mia idea è che ci siano delle riaperture in orario serale rispettando le norme, ma dopo mezzanotte nessuno deve trovarsi per strada, almeno per i prossimi due mesi. Però, non penso che lo Stato riesca a garantire questa ipotesi. Riusciranno a capire che per un settantenne vaccinarsi tre settimane dopo non porta nessun cambiamento, ma se non riesci a farlo al comparto turistico si perde una stagione?”.