Paparesta: “Gli errori arbitrali persistono nonostante il VAR, ma va detta una cosa”

Gianluca Paparesta, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Mazzoleni designato al Var in Napoli Inter? Il Var ha una specializzazione elevata. I vertici lo ritengono affidabile, evidentemente, per una gara così importante come quella di domenica sera. Escludo provocazioni nei confronti del Napoli. Non ci sono preconcetti o preclusioni. Gli errori sono errori, lo ha fatto capire anche Rizzoli. Guardate i rigori non concessi in Juventus-Napoli. Alla fine, gli errori restano nonostante siano inferiori rispetto al passato. Ricusare il Var è da escludere, sarebbe gravissimo e tutti potrebbero poi ricusare nelle designazioni. Orsato non ha più arbitrato l’Inter per motivi di opportunità. Le ricusazioni sono da escludere per non creare precedenti sul regolare sviluppo della stagione”.