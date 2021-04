Formazioni ufficiali Liverpool-Real Madrid: le scelte di Klopp e Zidane

Ad Anfield Road Liverpool e Real Madrid si sfidano per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Senza Sergio Ramos positivo al Coronavirus, i blancos affrontano i propri avversari con il vantaggio di 3-1 ottenuto all’andata in casa. I Reds dovranno vincere con almeno due gol di scarto per sperare nella qualificazione. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Philips, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Manè.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Mendy, Militao, Nacho, Valverde; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.