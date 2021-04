Negli ultimi giorni varie testate giornalistiche di importanza nazionale hanno accostato il nome di Lorenzo Insigne al Milan, in seguito ad un incontro tra il suo agente e la dirigenza rossonera. La radio ufficiale azzurra, Radio Kiss Kiss Napoli, ha, però, smentito queste voci. Il procuratore del capitano azzurro ha avuto un meeting a Casa Milan ma non ha parlato del capitano azzurro, che non interessa particolarmente al club meneghino.