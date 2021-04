Bucchi: “Spero che Gattuso resti. De Zerbi non è adatto al Napoli”

Cristian Bucchi, ex calciatore del Napoli ed ex allenatore del Sassuolo, ha parlato ad Arena Maradona, programma in onda su Radio Crc. Tra i temi, la situazione del Napoli ed un eventuale approdo di Roberto De Zerbi sulla panchina partenopea.

“De Zerbi è un allenatore molto capace. Anche se secondo me non è adatto al Napoli. De Zerbi è un accentratore, se cambiasse squadra, andrebbe solo in una che gli consente di fare da manager. Ad esempio, una buona scelta per lui in questo momento sarebbe la Fiorentina, ma è una piazza meno prestigiosa rispetto a quella partenopea”.

“In azzurro c’è una dirigenza forte, che prende le decisioni di mercato. Avere un presidente come De Laurentiis è un punto di forza. La sua vicinanza ha aiutato il Napoli a rialzarsi da un momento difficile. Spero che Gattuso resti a Napoli, sono un suo tifoso, a Napoli sta svolgendo un buon lavoro. Gli azzurri sono pienamente dentro la corsa per la Champions. Vanno ancora giocati molti scontri diretti. Questa bagarre si risolverà alla fine.”