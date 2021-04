L’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha commentato, a TMW Radio, la corsa alla Champions League, che vede impegnato anche il Napoli.

“Champions League? Per me, in questo momento, Atalanta, Milan e Juventus sono avvantaggiate. Juventus? Pirlo va tenuto, ma vanno riviste molte cose. Sarri è stato molto bravo a rivalutare molti calciatori a Napoli, ma ha avuto il tempo per farlo e i giocatori adatti. La scelta di Pirlo è stata anche economica”.