In questo weekend Zlatan Ibrahimovic si è reso protagonista in negativo non solo in campo, ma anche nella vita extracalcistica. L’attaccante rossonero ha violato la zona rossa in cui si trova la Lombardia e si è fatto aprire un ristorante a Milano. L’attaccante svedese ha violato le norme anti-Covid, nonostante sia testimonial della Regione, ed è stato ospite del ristorante ‘Tano passami l’olio‘. Lo stesso ristorante ha confermato l’episodio. A riportarlo è Fanpage.it.