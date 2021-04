Rai – Gattuso via anche con la Champions, ADL e Sarri hanno ricominciato a parlarsi

È oramai certo che Rino Gattuso non sarà l’allenatore del Napoli per la prossima stagione, sebbene gli ultimi risultati potrebbero far pensare a un ripensamento. Lo strappo con Aurelio De Laurentiis non è più ricucibile, soprattutto dopo le polemiche post-Verona. Dunque, anche in caso di qualificazione in Champions League, l’allenatore azzurro non cambierà idea: si sente ferito da quei sondaggi del presidente e le cose non possono tornare alla normalità.

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, tra i vari nomi sondati per la panchina c’è Maurizio Sarri. De Laurentiis avrebbe avviato un’azione diplomatica già a partire dalla telefonata che gli fece dopo l’esonero con la Juventus. Il presidente e l’ex tecnico azzurro hanno ricominciato a parlarsi dopo due anni di silenzio.