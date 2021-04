Nel corso di ‘Arena Maradona’, in onda su Radio CrC, ha parlato il giornalista di DAZN, Stefano Borghi:

”Il Napoli è una squadra molto forte, ma ha il problema di concretizzare veramente poco di ciò che crea. Per la Champions se la può giocare fino alla fine nonostante la sconfitta di Torino. La difesa non dà abbastanza sicurezza, quello che serve è un regista difensivo come Albiol, con lui un fenomeno come Koulibaly era perfetto mentre ora si concede qualche sbavatura di troppo”.