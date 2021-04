Di Fusco: “Due gol della Juve? Meret non ha colpe, la linea difensiva era schierata male”

Raffaele Di Fusco, ex giocatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della partita contro la Juve. Le dichiarazioni di Di Fusco:“Juve-Napoli? La Juventus ha dominato nel primo tempo e non ha lasciato nulla al Napoli. La differenza sta anche dalla prestazione degli singoli: da una parte hanno deluso Lozano e Mertens, dall’altra hanno fatto bene Chiesa e Cuadrado. Il difetto del Napoli è sempre quello di concedere troppo agli avversari. I gol non erano evitabili, Meret non ha colpe. Il gol di Dybala? Solo Neur poteva prenderlo. Sul primo gol ha sbagliato Hysaj mente sul secondo poteva fare meglio Koulibaly. La linea difensiva molto spesso è schierata male. Sulla linea difensiva Gattuso deve lavorare di più. A differenza gli attaccanti azzurri non hanno avuto mai spazio in area ”.