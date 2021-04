Mantovani: “Tra Napoli e Samp mi aspetto una bella sfida. Se gli azzurri vogliono vincere hanno bisogno di una dirigenza preparata”

Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match di domenica: “Tra Napoli e Sampdoria è sempre stata una bella sfida, domenica mi aspetto tanto. I doriani stanno molto bene e hanno trovato equilibrio, mentre il Napoli è una squadra veramente forte ed era una mia candidata allo scudetto. Il Napoli dovrebbe fare qualcosa in più ma anche ADL poteva fare qualcosa in più. Napoli e Roma hanno bellissime piazze devono usare tutte le energie per fare bene. Il calcio di oggi non è quello vissuto da mio padre. Oggi c’è bisogno di una migliore gestione manageriale. Gli azzurri se vogliono davvero vincere hanno bisogno di una dirigenza pronta e preparata”.