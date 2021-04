Euro 2020, Malagò: “Pubblico per i match a Roma? La Uefa lo pretende ma c’è un problema, vi spiego”

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 per dire la sua sulla possibile parziale riapertura degli stadi in vista di Euro 2020. Queste le sue parole: “La UEFA pretende che, per le manifestazioni calcistiche ci sia il pubblico! Adesso è ancora troppo presto per dire se avremo la possibilità di riaprire parzialmente gli stadi. Sicuramente faremo di tutto per riuscirci, abbiamo circa 60 giorni di tempo prima dell’inizio della competizione. Bisogna programmare e rispettare gli obiettivi prefissati, solo in questo modo potremmo farcela per la data d’inizio, il prossimo 11 giugno”.