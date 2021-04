Il rinnovo di Insigne fa tanto discutere, in molti aspettano il prolungamento del matrimonio. A tal proposito, è intervenuto Massimo Ugolini che a Sky Sport ha fatto il punto della situazione:

“L’obiettivo della società e di Insigne è il raggiungimento della Champions, per questo motivo se ne riparlerà a fine campionato. Senza dubbio, il capitano non vorrà restare in attesa per molto tempo. L’interesse del Milan è normale, ma attualmente guadagna 5 milioni e difficilmente farà passi indietro“.