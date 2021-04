Laudisa: “Insigne al Milan? Non ci sono le possibilità economiche”

A seguito degli ultimi rumors di un possibile futuro in rossonero di Insigne, è intervenuto Carlo Laudisa nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte:

“La visita dell’agente di Insigne a Casa Milan è stata una visita di cortesia, non credo che possa essere considerato un obiettivo del Milan. A meno che non si stia valutando la possibilità di qualche scambio con un big a fine contratto ma ci sono difficoltà economiche enormi per l’operazione. Il vero problema del Milan è il centravanti. Il braccio di ferro con Calabria, Romagnoli e Calhanoglu è dovuto al fatto che vengono richieste cifre superiori a 4 milioni. Ecco perché non credo che Insigne possa essere acquistato. Tutti sono sulla stessa sbarca dal punto di vista economico. L’Inter è stato più continuo per il primo posto. Dietro c’è l’ammucchiata per la qualificazione alla Champions. L’anno prossimo col calo delle entrate la lotta sarà più ristretta perché in molti si dovranno ridimensionare“.