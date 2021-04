Juventus, focus sul Napoli dal sito ufficiale: queste alcune delle statistiche degli azzurri

La Juventus, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato un focus sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Gennaro Gattuso, che domani affronterà a Torino.

“Si tratta di un match davvero importante in chiave classifica, se si pensa che entrambe le squadre sono appaiate a quota 56 punti con 28 partite. Il Napoli ha vinto due partite in più (16 vs 16) ma ne ha perse 8, contro le 4 dei bianconeri. Completano il ruolino 8 pareggi per la Juve e solo due per i partenopei. Quasi identica la differenza reti, + 31 per la Juve, con 56 reti segnate e 25 subite, +30 per la squadra di Gattuso, che ha segnato 62 gol”. Presenta così il match la società bianconera.

Si passa poi alle statistiche legate alle sfide tra i due club negli ultimi anni: “Il Napoli ha vinto entrambe le ultime due gare di Serie A contro la Juventus: l’ultima volta che ha ottenuto tre successi consecutivi contro i bianconeri risale al 2011, con Walter Mazzarri in panchina. L’ultimo pareggio tra Napoli e Juventus in Serie A risale all’aprile 2017 (1-1 firmato Khedira e Hamsik): da allora quattro successi bianconeri e tre partenopei”.

Un’altra curiosa statistica pubblicata dalla società bianconera, riguarda il numero di successi del Napoli: “Dalla prima stagione (2011/12) della serie di Scudetti consecutivi vinti dalla Juventus, nessuna squadra ha ottenuto più successi del Napoli contro i bianconeri in Serie A (cinque, come la Roma).”

Una statistica, invece, che riguarda Gennaro Gattuso è la seguente: “Gennaro Gattuso potrebbe diventare il 3° allenatore nella storia del Napoli a vincere tre sfide di fila contro la Juventus in Serie A, dopo Ottavio Bianchi (nel 1987) e Walter Mazzarri (nel 2011). Gennaro Gattuso ha vinto due delle cinque sfide di Serie A da allenatore contro la Juventus (3P), entrambe sulla panchina dei partenopei: tra i tecnici attualmente nella competizione è quello con la percentuale più alta di successi contro i bianconeri (40%)“.