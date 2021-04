Adani: “Pirlo non è pronto. Nel calcio non si regala nulla”

Lele Adani, commentatore di Sky Sport, nel consueto appuntamento sulla Bobo Tv ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento difficile che sta attraversando l’allenatore della Juve Andrea Pirlo:

“Penso che Pirlo non sia pronto, nel calcio le carriere non si regalano. Credo però che se punti su di lui, poi lo devi anche proteggere dalle critiche. Nessuno nasce imparato, neanche Andrea. Neanche se dovesse vincere la Coppa Italia e arrivare quarto si potrà dire che è pronto. Il Chelsea ha preso Sarri per la sua idea di calcio e sono stati ripagati con l’Europa League e un terzo posto in Premier. La Juve lo ha preso, ma lo ha mandato via con uno scudetto vinto, dove è la grandezza?? Pirlo deve essere riconfermato“.