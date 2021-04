Renica: “Juve-Napoli? Sono fiducioso, speriamo che sia tutto regolare”

Alessandro Renica, ex difensore e ancora legatissimo alla maglia del Napoli, con un post sul suo profilo Facebook ha rilasciato le sue sensazioni alla viglia di Juve-Napoli:

“Il Napoli arriva bene alla partita con la Juventus sono fiducioso…la partita ovviamente sarà dura e piena di insidie con una Juventus bisognosa di punti ma arriviamo con la squadra quasi al completo e con tutte le armi a disposizione. Riguardo alla domanda su chi dovrà giocare come centrale di difesa, ho risposto che non ce l’ho con nessuno anzi spero di essere smentito su Rrahmani perché ovviamente il campo darà come sempre il suo verdetto al di là delle opinioni personali…speriamo che non ci siano situazioni poco chiare e che sia tutto regolare ovviamente“.