Caruso: “Non esiste emozione come quella di giocare con il Napoli. Juventus? Ecco su chi punterei”

L’ex calciatore Ciro Caruso ha commentato, a 1 Station Radio, della sua esperienza in azzurro e dei prossimi impegni del Napoli.

“Quanto è difficile essere profeta in patria per un napoletano? Tanto. È lo stesso giocatore che sente tantissimo la maglia e non esiste cosa più emozionante di giocare con la maglia del Napoli da napoletano. L’azzurro è una malattia, una fede. E’ indescrivibile il momento in cui alzi gli occhi e guardi lo stadio gremito della tua gente”.

“Chi domani con Koulibaly? Maksimovic e Manolas non hanno disputato una partita di livello col Crotone, bisognerà capire Gattuso chi vede meglio. Punterei sui calciatori che resteranno in rosa anche il prossimo anno. Maksimovic non dovrebbe nemmeno più giocare e Manolas dovrebbe essere il titolare fisso, ma qui il discorso da fare sarebbe ampio. Gattuso e Pirlo delusioni? Gattuso non ha deluso, è anche a pari punti con la Juventus. Ha commesso qualche errore, ma nella critica bisogna considerare gli infortuni e i positivi al Covid che ha subito: se togliessimo Ronaldo, Bonucci e Chiellini alla Juventus, sarebbe lo stesso. Oppure Lukaku, Brozovic e Lautaro all’Inter, o, ancora, Immobile alla Lazio. Chiunque farebbe fatica senza i perni principali. Poi, se Maksimovic o Manolas commettono degli errori come quelli contro il Crotone, Gattuso che colpe ha?”.