Roberto De Zerbi: “Rischio contagio? Bisogna tutelare chi ci sta attorno”

Alla vigilia del recupero contro l’Inter, l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni a SassuoloChannel commentando la decisione della società:

“La nostra società ha una posizione chiara sull’utilizzo dei giocatori rientrati dagli impegni con le nazionali e quindi a stretto contatto con i positivi. Abbiamo preso un tipo di decisione anche per tutelare chi ci sta attorno. Domani faremo lo stesso tipo di valutazione, per questo Ferrari, Locatelli e Muldur non saranno disponibili per la partita di domani. Sono negativi, ma siamo coerenti con le nostre decisioni”.