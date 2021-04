Luca Marchetti: “Juve-Napoli si doveva giovare prima della pausa”

L’esperto di calciomercato di Sky Sport Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio, tornando sulla decisione di posticipare la partita:

“La Juve si è sempre attenuta alle regole, di conseguenza non presentandosi si sarebbe smentita. Il protocollo consente di giocare, monitorando costantemente i pericoli del virus. In Nazionale qualcosa è andato storto. Mi domando come mai non si sia giocata Juve-Napoli prima della sosta. Probabilmente, gli uomini di Gattuso avrebbero dovuto affrontare tre impegni importanti ravvicinati, ma non si sarebbe presentato il problema dei positivi della Nazionale”.