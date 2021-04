Nel corso della trasmissione ”Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Antonio Corbo:

”Sarri? Ha dato la sua disponibilità a tornare. Il tecnico è in contatto con Giuntoli e ha parlato anche con ADL. Il presidente però non penso solo al toscano per la panchina del suo Napoli.

Piace molto anche Simone Inzaghi, soprattutto se non dovesse rinnovare il suo contratto con la Lazio. Il suo gioco è incentrato soprattutto sulle ripartenze e quindi si potrebbe sposare bene con la rosa attuale. Fonseca? Non mi dà sicurezza, sia dal punto di vista caratteriale che tattico.”