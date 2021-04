Del Genio: “Il Napoli deve chiudere velocemente la partita con il Crotone. La scelta più difficile per Gattuso è tra Lozano e Politano”

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida di domani e di altri argomenti che riguardano il Napoli: “Il Napoli domani deve dimostrare di essere superiore e deve provare a chiudere il match appena gli si presenta l’occasione. La squadra di Gattuso però ci riuscirà solo se ripeterà le prestazioni fatte con Roma e Milan. La scelta più difficile per Gattuso ora è scegliere tra Lozano e Politano. Il primo è il miglior giocatore della stagione mentre il secondo ha fatto sempre bene. Si sceglierò anche per preservare uno dei due contro la Juventus”.