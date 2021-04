Sky – Napoli-Crotone, la probabile formazione di Gattuso

Secondo quanto riportato da Sky, Gattuso torna a schierare il 4-3-3 per la partita contro il Crotone. In porta, considerato l’infortunio di Ospina, c’è Meret. Difesa composta dalla coppia Maksimovic-Manolas e come terzini Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo out Demme mentre Zielinski in dubbio, pertanto dovrebbero partire titolari Fabian Ruiz, Bakayoko ed Elmas. In attacco tridente composto da Insigne, Osimhen e Politano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Politano, Insigne, Osimhen.