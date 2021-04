Ormai giugno si avvicina e manca sempre poco all’inizio degli Europei, che sono stati spostati di un anno, ma di sicuro la modalità itinerante non aiuta nell’organizzazione.

Infatti l’incubo Covid continua a tormentare l’Europa e per questo motivo il rischio porte chiuse per gli Europei c’è: rischio che però l’Uefa vuole scongiurare a tutti i costi e arriva a minacciare che chi non aprirà gli stadi dovrà rinunciare all’Europeo.

Per scongiurare questo rischio, il ministro della Salute Speranza ha scritto una lettera a Ceferin, presidente della Uefa, dove conferma che gli stadi saranno aperti e che l’Italia è pronta per ospitare il torneo. Lo riporta Il Corriere dello Sport.