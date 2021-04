Materazzi: “Napoli per me gioca il miglior calcio d’Italia, per Inter non sarà facile”

Marco Materazzi, ex campione del mondo con l’Italia nel 2006, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulla lotta scudetto:

“La sfida più pericolosa sarà quella del 18 aprile a Napoli. Secondo me la squadra di Gattuso senza infortunio per qualità di rosa è quella che gioca il miglior calcio in Italia. L’arma vincente dell’Inter? La coppia Lukaku-Lautaro perché ad oggi è la coppia di attaccanti più completa del panorama e, se necessario, sono in grado di fare reparto da soli. Cosa serve per lo Scudetto? Battere il Sassuolo perché i recuperi sono sempre dei tranelli e quella di De Zerbi è una squadra con un’identità di gioco ben precisa”.