CorrSport: la Juve escluderà Dybala, Mckennie e Arthur dal derby di Torino

Mercoledì 31 marzo i carabinieri hanno sorpreso una festa «clandestina» in casa del calciatore della Juventus Weston McKennie, in cui era in corso una festa. La Juve ha deciso di punire Mckennie (insieme a Dybala e Arthur, anche loro partecipi) escludendolo dal derby contro il Torino.

Lo ha scritto Il Corriere dello Sport:

“McKennie, Dybala e Arthur in punizione: niente derby. Si va verso un provvedimento disciplinare clamoroso da parte della Juventus per i tre calciatori sorpresi dai Carabinieri alle 23.30 di mercoledì nella villa del centrocampista statunitense dove era in corso una festa con una ventina di invitati. Oltre ai giocatori, mogli, fidanzate e amici”.