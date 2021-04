Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, non ci sarà isolamento prolungato per Insigne, Meret e Di Lorenzo, che non hanno avuto contatti diretti con i membri dello ataff di Mancini risultati positivi al Covid-19. I tre calciatori del Napoli sono in attesa dei risultati dei test di questa mattina e, se dovessero essere negativi, si uniranno al resto della squadra a Castel Volturno.