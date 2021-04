Sportmediaset – Sacchi su Ronaldo: “Puntare su un singolo non ha mai pagato” e ricorda Maradona

Arrigo Sacchi, ex allenatore e uno dei migliori allenatori della storia, ha parlato, ai microfoni di Sportmediaset, in occasione del suo 75esimo compleanno della situazione della Juventus. Infatti l’ex tecnico ha sempre pensato che il calcio sia uno sport dove si vince non con un singolo ma con un gruppo forte e unito: “Puntare su un singolo non ha mai pagato nel calcio”. Dopo questa dichiarazione il tecnico ha voluto fare un esempio con Maradona: “Infatti Maradona non ha mai vinto una coppa dei campioni e non è sicuramente inferiore a Ronaldo”. Una dichiarazione che non sminuisce ma che anzi vuole ricordare le doti incredibili di D10S.