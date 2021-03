Rai – Panchina Napoli, contatti con Fonseca e Inzaghi. La verità su Sarri e Dionisi!

Il noto giornalista Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di un tema calco in questo periodo, ossia il prossimo allenatore del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Al momento Dionisi fa parte del piano B del Napoli, tra l’altro c’è Giuntoli che lo conosce dai tempi di Imola. In caso di mancata qualificazione in Champions League, la dirigenza potrebbe valutarlo. Nel caso opposto, il primo nome della lista è Sarri, con cui però non ci sono stati contatti; contatti che si sono verificati invece con Fonseca e Simone Inzaghi. Sarri? Dopo l’esonero dalla Juventus c’è stato un “gelo”, ma le porte di Napoli sono sempre aperte per lui a meno che ADL non lo ritenga più valido. Per De Zerbi invece non ci sono stati contatti ma il tecnico del Sassuolo piace”.

Su Gattuso “Adesso si sente come un corpo estraneo, se De Laurentiis cambierà idea non avrà più il suo appoggio. Per quanto riguarda i tempi, tutto verrà deciso non prima di maggio, per capire, appunto, se la squadra andrà in Champions oppure no”.