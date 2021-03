Spagna – Kosovo: panchina per Fabian Ruiz, titolari Morata e Muriqi

Al via, anche per il gruppo B, la terza giornata valevole per la qualificazione al mondiale di Qatar 2022.

Sono state da poco diramate anche le formazioni ufficiali delle due squadre che si affronteranno ossia Spagna e Kosovo. Partenza dalla panchina per Fabian Ruiz mentre dal primo minuto giocheranno lo juventino Morata e il laziale Muriqi.

Le formazioni ufficiali:

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Garcia, Inigo-Martinez, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Koke; Ferran Torres, Morata, Olmo. All. Luis Enrique;

Kosovo (3-4-1-2): Ujkani; Vojvoda, Dresevic, Altti; Hadergjonaj, Halimi, Kryezu, Kololli; Celina; Rashica, Muriqi. All. Challandes.