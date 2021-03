L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha scritto un bel post sul proprio profilo Instagram dopo aver segnato nella gara di qualificazione alla Coppa D’Africa contro il Lesotho nella gara terminata 3-0 per la Nigeria. Queste le sue parole:

“Sono stato in grado di giocare di fronte a tutta la mia famiglia e ai miei amici in una città che amo così tanto ed è qualcosa che apprezzerò per il resto della vita. Grazie Nigeria e un grande saluto a tutti i Lagosiani“.