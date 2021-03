Perillo: “Koulibaly andrà via insieme a Hysaj e Maksimovic. Ecco con chi sostituirei il senegalese”

Perillo, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Koulibaly, Hysaj e Maksimovic andranno via. Il senegalese lascerà Napoli causa riduzione monte ingaggi. Io sostituirei Kalidou con Milenkovic che conosce la Serie A anche se Senesi è un nome forte. In Campania la campagna vaccinale procede molto velocemente, anche se ora servono molti più vaccini. Ieri a Napoli ci sono state alcune manifestazione, come quella dei ristoratori e del settore sportivo di base. La pandemia ha aumentato i problemi. Hysaj mi sembra molto vicino al Napoli. Maksimovic invece è stato accostato a Inter e Roma. Insigne deve rinnovare, ha il contratto in scadenza nel 2022. Il Napoli deve rinforzarsi sugli esterni, ad esempio Di Lorenzo non riposa mai e gioca sempre. Senesi è forte di testa e può adattarsi anche sulla fascia: vale circa 50 milioni, a questo punto tratterrei Koulibaly. Nel caso in cui il Napoli raggiunga il quarto posto continuerei con Gattuso“