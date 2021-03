De Zerbi: “Futuro in una big? Se ci sono le condizioni potrei accettare”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è stato ospite della Bobo Tv dove ha parlato di tsnte tematiche, tra cui quella del suo possibile futuro, viste le molte voci che lo vorrebbero nel mirino di molte big europee, tra cui anche il Napoli. Queste le sue parole:

“A me piace divertirmi. L’allenatore è un lavoro stressante, se non uno non si diverte nemmeno diventa pesante. Se ci sono le condizioni, ovvero avere l’autonomia completa, allora potrei accettare una big. Se fai questo lavoro devi sentirti pronto poi devi fare la conta del materiale che hai disposizione e delle condizioni in cui lavori. Un allenatore deve essere in grado anche di dire di no. Ho quasi 250 panchine fra i professionisti. L’esperienza ti permette ti vedere cose in anticipo. Allo stesso tempo perdi qualcosa lungo il percorso, io ero molto più vulcanico. Non conto ancora fino a 10 ma almeno fino a 6/7”.