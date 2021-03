Infortunio Mertens – L’entità dell’infortunio è da valutare, un aspetto fa ben sperare

Ancora tanta sfortuna per Dries Mertens. Il belga era appena rientrato a pieno regime e stava recuperando la condizione fisica, ma a fermare il folletto ci ha pensato la sfortuna. Infatti l’ex PSV era partito titolare nella partita disputatasi ieri sera per le qualificazioni Mondiali contro la Repubblica Ceca; poi una caduta piuttosto scomposta gli ha causato un infortunio alla spalla sinistra. Al momento non si sa molto sull’entità dell’infortunio e le sue condizioni verranno valutate in giornata.

Il Corriere dello Sport nella propria edizione odierna lascia uno spiraglio di luce. Pare infatti che ‘Ciro’ sia uscito dal campo sulle proprie gambe riuscendo anche a camminare. Questo fattore non è del tutto scontato, pensando ciò che mesi prima proprio con le nazionali era successo a Victor Osimhen, che dopo una caduta e successivo infortunio alla spalla era uscito in barella.