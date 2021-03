Brutte notizie per il Napoli. Dries Mertens si è infortunato durante la partita tra Repubblica Ceca e Belgio, valida per le qualificazioni al mondiale 2022. Il belga era partito titolare ed è stato costretto ad uscire al minuto 56 per un problema alla spalla sinistra. Nello specifico, il 14 azzurro avrebbe subito una botta sulla clavicola in uno scontro di gioco. Seguiranno ulteriori aggiornamenti, in particolare dopo gli accertamenti che il giocatore farà nelle prossime ore.