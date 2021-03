Sportmediaset: “Il ritorno di Sarri al Napoli è più di una suggestione”

La questione allenatore è uno dei temi più caldi in casa Napoli. Sembra ormai inevitabile a fine anno il cambio di guida tecnica, e intanto sono stati fatti tanti nomi. A parlare della questione, è Sportmediaset: “Per quanto riguarda la Roma, c’è un interesse per Sarri, che è corteggiato dalla Fiorentina ma, soprattutto, è il candidato principale per prendere il posto di Gattuso sulla panchina del Napoli. Sono ripartiti i contatti tra De Laurentiis e l’ex allenatore e il clamoroso ritorno è, al momento, molto più di una semplice suggestione”.